Госдеп США допустил введение новых санкций против финансового сектора России

Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил 13 июля, что новые санкции против России могут коснуться финансового сектора.

Он рассказал журналистам, что санкции в отношении российского финансового сектора являются одной из возможностей, которые США могут использовать для продолжения давления. Вудхаус также добавил, что дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT должно быть принято европейскими властями.

Ранее в среду Вудхаус также заявил, что Вашингтон изучает возможности по расширению полномочий, чтобы конфисковать арестованные активы России.

17 июня американский президент Джо Байден назвал санкции против России лучшим курсом для США.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в свою очередь, что поточный метод введения антироссийских санкций администрацией США не имел эффекта и, наоборот, нанес вред американской стороне и ее союзникам. Он подчеркнул, что антироссийские санкции стали вредить экономике США. По его мнению, это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны.

14 июня замминистра финансов США Уолли Адейемо высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Еще 6 июня президент России Владимир Путин заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономической политике привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту производства.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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