Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики
Мир
Евросоюз разъяснил условия транзита в Калининградскую область
Мир
Минфин США объяснил принцип установления лимита цен на нефть
Мир
В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»
Мир
В МВФ предупредили о рецессии в ряде стран из-за антироссийских санкций
Мир
Захарова обвинила США в многолетней организации госпереворота на Украине
Мир
Глава ЛНР Пасечник оценил признание республики со стороны КНДР
Мир
Венгрия ввела чрезвычайное положение в области энергетики
Мир
США и КНР обсудили предельную стоимость российской нефти
Экономика
В Германии предупредили об «идеальном шторме» для евро
Экономика
В России допустили легализацию исламского банкинга
Сюжет:

Госдеп США допустил введение новых санкций против финансового сектора России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил 13 июля, что новые санкции против России могут коснуться финансового сектора.

Сверх мер: Путин призвал кабмин не расслабляться на фоне санкций
Как Россия может подготовиться к отказу ЕС от ее энергоресурсов и насколько сильно пострадала авиаотрасль страны

Он рассказал журналистам, что санкции в отношении российского финансового сектора являются одной из возможностей, которые США могут использовать для продолжения давления. Вудхаус также добавил, что дальнейшее отключение российских банков от системы SWIFT должно быть принято европейскими властями.

Ранее в среду Вудхаус также заявил, что Вашингтон изучает возможности по расширению полномочий, чтобы конфисковать арестованные активы России.

17 июня американский президент Джо Байден назвал санкции против России лучшим курсом для США.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в свою очередь, что поточный метод введения антироссийских санкций администрацией США не имел эффекта и, наоборот, нанес вред американской стороне и ее союзникам. Он подчеркнул, что антироссийские санкции стали вредить экономике США. По его мнению, это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны.

14 июня замминистра финансов США Уолли Адейемо высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Еще 6 июня президент России Владимир Путин заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономической политике привели к глобальной инфляции, росту бедности и дефициту производства.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022