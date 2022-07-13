Зеленский сравнил поставки оружия Киеву с предоставлением вакцин другим странам

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил предоставление Киеву вооружений со снабжением других стран вакцинами. Об этом он заявил 13 июля в видеообращении к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле.

«Когда Украина обращается к партнерам за оружием для своей обороны <...>, это касается не только нашей защиты. Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — сказал он.

Украинский лидер поблагодарил Южную Корею за понимание того, что «действовать нужно совместно».

Ранее, 6 июля, Зеленский заявил, что Украина уже не надеется получить самолеты от западных партнеров, однако продолжает рассчитывать на поставки систем противовоздушной обороны.

В тот же день сообщалось, что западные страны не планируют поставлять на территорию Украины американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Россию.

Тогда же появилась информация, что группа солдат ВСУ продала несколько французских самоходных артиллерийских установок Caesar российской армии по $120 тыс. за одну единицу техники. Реальная стоимость каждой САУ Caesar составляет примерно $7 млн.

Накануне, 5 июля, бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократные случаи продажи поставляемой странами Запада гуманитарной помощи, а также вооружений.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».