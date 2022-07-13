Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» на четыре года

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продлил контракт на четыре года. О заключении нового соглашения пресс-служба клуба сообщила 13 июля.

Как отмечается, общая стоимость контракта составляет $24,4 млн, среднегодовая — $6,1 млн. Сделка продлится до сезона 2025–2026 годов.

«Евгений — талантливый хоккеист, которого будут помнить, как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его резюме и личные достижения многое говорят о нем как об игроке, и мы очень рады видеть, как он продолжает свою работу в Питтсбурге», — приводит пресс-служба слова генерального менеджера Рона Хекстолла.

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года. Он выигрывал с командой Кубок Стэнли в 2009, 2016, 2017 годах. Летом 2014 года хоккеист подписал контракт на сумму $76 млн. Стороны начали обсуждать новый контракт еще в 2021 году, однако некоторое время у клуба и игрока были разногласия.