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Эксперт предупредила об увеличении риска смерти в жару в 15 раз

Кардиолог Гричук: жара увеличивает риск смерти в 15 раз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы» в Екатеринбурге, кандидат медицинских наук Елена Гричук предупредила об увеличении риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний от пяти до 15 раз.

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В беседе с ТАСС в среду, 13 июля, специалист отметила, что чем дольше сохраняется жара, тем больше увеличиваются эти риски. Она объяснила, что потоотделение приводит к обезвоживанию организма, а оно уже ведет к сгущению крови и повышению риска возникновения тромбов внутри сосудов.

«И, в свою очередь, это дает образование закрытия сосуда и приводит к формированию инфаркта либо инсульта», — приводит НСН слова Гричук.

По ее словам, в группе риска прежде всего находятся гипертоники, новорожденные, беременные, а также люди, которые перенесли инфаркты, инсульты, пожилые люди со скрытыми формами заболеваний сердца и сосудов, люди с избыточным весом и сахарным диабетом.

Для того чтобы снизить уровень угрозы от перегрева организма, врач посоветовала в жаркое время суток ограничить физическую активность, есть больше овощей и фруктов и пить достаточное жидкости, чтобы компенсировать потери.

Ранее в этот день чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев предостерег от занятий спортом в жару. По его словам, это может спровоцировать перегрев. По этой причине тренировки должны быть менее интенсивными. Фатеев посоветовал включать кондиционер во время выполнения упражнений дома и пить как можно больше жидкости, отмечает телеканал «360».

11 июля уролог-андролог Владимир Степанов предупредил, что недостаточное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также спровоцировать развитие мочекаменной болезни, пишет RT.

8 июля врач-кардиолог Денис Соколов посоветовал пить морсы и свежевыжатые соки, например, из черной смородины, черники, земляники, малины, моркови, яблок, абрикосов, персиков, бананов, тыквы для здоровья сердца. Он добавил, что также хороши фреши из огурца, петрушки и шпината, компоты из сухофруктов из инжира, фиников, кураги, чернослива.

По словам эксперта, для правильной работы этого органа нужно пить содержащие калий и магний напитки, а также некоторые травяные чаи, пишет сайт kp.ru.

В конце июня главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал в жаркие дни избегать активности, пить небольшими порциями чистую воду, морс, квас и горячий чай, а также избегать переедания и не употреблять алкоголь.

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