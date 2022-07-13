В Рязани велосипедист пострадал при наезде на пешехода

Велосипедист получил травмы при наезде на пешехода в Рязани. Об этом в среду, 13 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в этот же день около 08.00 рядом с домом № 37 на Первомайском проспекте, уточняет РИА «7 новостей».

49-летний местный житель на эелектровелосипеде наехал на 53-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате велосипедиста госпитализировали. Пешеход не пострадал.

По факту инцидента проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в селе Кинель-Черкассы в Самарской области произошло ДТП с участием велосипедиста. Водитель велосипеда получила травмы и была госпитализирована.