В Германии предупредили об «идеальном шторме» для евро

В случае полной остановки поставок российского газа европейскую валюту ждет серьезный удар. Об этом пишет 13 июля экономический обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Даниэль Мор.

«Из-за нехватки газа в Европе может начаться инфляционная рецессия. Такой сценарий стал бы идеальным штормом для евро», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что с начала спецоперации по защите Донбасса евро также подвергся давлению с других сторон.

Автор указал, что зависимость европейских экономик от российского газа становится всё более очевидной. При этом подчеркивается, что Германия особенно нуждается в российском газе.

«Это правда, что рост цен на энергоносители также оказывает негативное влияние на Соединенные Штаты Америки и Китай. Но они затронуты в гораздо меньшей степени, чем Европа», — считает Мор.

Даниэль Мор полагает, что нельзя точно предсказать дальнейшую судьбу евро.

«При сохранении нынешних условий он может несколько отыграться, однако если Россия перекроет поставки газа, карты снова смешаются», — резюмировал он.

Ранее в среду стало известно, что впервые с 2002 года курс доллара поднялся выше евро. А 12 июля курсы американской и европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже сравнялись.

В этот же день Евросоюз сообщил, что планирует принять ряд неотложных мер в экономике, чтобы смягчить последствия при внезапной остановке поставок российского газа.

Ранее, 3 июля, Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начали ограничивать себя в расходах.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.