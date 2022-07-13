Глава ЛНР Пасечник оценил признание республики со стороны КНДР

Признание Луганской Народной Республики (ЛНР) стало смелым политическим шагом со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом 13 июля в Telegram-канале написал лидер ЛНР Леонид Пасечник.

«Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности», — отметил политик.

Пасечник выразил уверенность в долгом и плодотворном партнерстве государств.

Ранее в среду КНДР признала независимость и Донецкой Народной Республики (ДНР). Посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручил послу ДНР в РФ Ольге Макеевой документ о признании Пхеньяном независимости ДНР. Стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений.

29 июня стало известно, что Сирия признала независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

25 февраля Абхазия признала независимость ЛДНР. Как сообщил президент Абхазии Аслан Бжания, он подписал указы о признании республик, «следуя духу дружбы с народами ДНР и ЛНР».

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.