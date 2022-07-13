На Шри-Ланке скончался участник протеста после применения властями слезоточивого газа

На Шри-Ланке был подтвержден первый случай гибели человека в результате антиправительственных выступлений, сообщает британское издание The Daily Mirror.

По информации газеты, молодой человек 26 лет был госпитализирован после применения полицией слезоточивого газа возле канцелярии премьер-министра. Он умер после того, как у него возникли проблемы с дыханием.

Массовые акции протеста в столице Шри-Ланки начались 9 июля на фоне ухудшения социально-экономической ситуации. Затем они переросли в беспорядки.

Демонстранты захватили резиденцию президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы. Главе государства удалось покинуть ее за несколько минут до штурма. Позднее участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли здание.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку.

20 июля в парламенте проведут выборы нового президента, после чего назначат временное правительство, которое будет работать до проведения следующих всеобщих выборов.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. При этом внешний долг Шри-Ланки оценивается в $51 млрд.