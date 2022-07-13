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«Газпром» заявил, что не располагает документами о вывозе из Канады оборудования Siemens

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«Газпром» не получал документов, которые бы позволили вывезти из Канады турбину Siemens. Об этом компания заявила 13 июля.

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«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», — говорится в официальном Telegram-канале.

В связи с этим «Газпром» пока не может называть сроки восстановления подачи газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 1».

«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — отметили в компании.

Ранее в этот день газета The Globe and Mail сообщила, что одна из турбин для газопровода уже находится на пути в Европу, а другие пять будут доставлены в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. В связи с этим «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В результате сокращения транзита пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную трубу. В Оттаве пошли навстречу.

11 июля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по этому газопроводу очень серьезная.

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