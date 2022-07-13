«Газпром» заявил, что не располагает документами о вывозе из Канады оборудования Siemens

«Газпром» не получал документов, которые бы позволили вывезти из Канады турбину Siemens. Об этом компания заявила 13 июля.

«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», — говорится в официальном Telegram-канале.

В связи с этим «Газпром» пока не может называть сроки восстановления подачи газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 1».

«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — отметили в компании.

Ранее в этот день газета The Globe and Mail сообщила, что одна из турбин для газопровода уже находится на пути в Европу, а другие пять будут доставлены в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.

Турбины, необходимые для обслуживания «Северного потока», находились в Канаде с середины июня. Из-за санкций Оттавы компания не могла их вернуть в Россию. В связи с этим «Газпром» объявил об остановке трех газоперекачивающих агрегатов.

В результате сокращения транзита пострадала Германия, приток газа в страну по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную трубу. В Оттаве пошли навстречу.

11 июля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по этому газопроводу очень серьезная.