Пенсионер в Коми отдал мошенникам почти миллион рублей

Житель Сосногорска в Республике Коми лишился почти миллиона рублей из-за действий мошенников. Об этом в среду, 13 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что на потерпевшего якобы оформили кредит третьи лица. Мошенник убедил мужчину перевести деньги на «безопасный счет» для их сохранности.

Как отмечает ИА «Комиинформ», местный житель выполнил все инструкции преступников и через банкомат перевел на неизвестные абонентские номера 995 тыс. рублей. После этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в суд передано уголовное дело по факту мошенничества организованной преступной группы. Злоумышленники похитили свыше 3,8 млн рублей у 16 пенсионеров. Двое обвиняемых выполняли роль курьеров. Они приезжали к потерпевшим, забирали деньги и вносили их на подконтрольные преступной группе счета.