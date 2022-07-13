В Астраханской области начали расчистку Ахтубы

В Астраханской области начали расчищать реку Ахтубу. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на региональную службу природопользования.

Расчистку планируют завершить в 2024 году. Она, как уточняется в материале, благоприятно скажется на гидрологическом и экологическом состоянии реки, а это поможет в развитии сельского хозяйства и рыбной промышленности региона.

Сейчас работы идут в Ахтубинском и Харабалинском районах. Поднятый грунт кладут в сформированные карты намыва.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Ранее, 8 июля, сообщалось, что в Удмуртии начался ремонт гидроузла на реке Пироговке. Работы на объекте не проводились больше 40 лет.