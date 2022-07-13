В Астраханской области начали расчистку Ахтубы
В Астраханской области начали расчищать реку Ахтубу. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на региональную службу природопользования.
Расчистку планируют завершить в 2024 году. Она, как уточняется в материале, благоприятно скажется на гидрологическом и экологическом состоянии реки, а это поможет в развитии сельского хозяйства и рыбной промышленности региона.
Сейчас работы идут в Ахтубинском и Харабалинском районах. Поднятый грунт кладут в сформированные карты намыва.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».
Ранее, 8 июля, сообщалось, что в Удмуртии начался ремонт гидроузла на реке Пироговке. Работы на объекте не проводились больше 40 лет.