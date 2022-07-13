ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешен при условии контроля

Еврокомиссия (ЕК) не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге, следует из опубликованных 13 июля пояснений.

«Подтверждается, что транзит подпадающих под санкции товаров автомобильным транспортом с российскими операторами не разрешен в соответствии с санкциями Евросоюза. Аналогичного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов, проводить контроль товаров», — говорится в документе.

При этом транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен, независимо от способа транспортировки.

«Цель текста — указать правила и напомнить, что государства обязаны предотвращать возможные формы обхода ограничительных мер. Комиссия подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между РФ и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары попадут на таможенную территорию ЕС», — отмечается в пояснениях.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона изучит опубликованные Евросоюзом материалы по калининградскому транзиту и предоставит подробную информацию.

До этого власти Литвы заявили, что передали Еврокомиссии документ со своей позицией относительно перевозки грузов в Калининградскую область через территорию республики.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета антироссийских санкций. В тот же день калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что действия балтийской республики по ограничению транзита незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

Западные страны вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи.

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