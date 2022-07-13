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ЕК заявила, что железнодорожный транзит в Калининград разрешен при условии контроля

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Еврокомиссия (ЕК) не запрещала транзит санкционных российских грузов по железной дороге, следует из опубликованных 13 июля пояснений.

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«Подтверждается, что транзит подпадающих под санкции товаров автомобильным транспортом с российскими операторами не разрешен в соответствии с санкциями Евросоюза. Аналогичного запрета не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов, проводить контроль товаров», — говорится в документе.

При этом транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен, независимо от способа транспортировки.

«Цель текста — указать правила и напомнить, что государства обязаны предотвращать возможные формы обхода ограничительных мер. Комиссия подчеркивает важность мониторинга двусторонних торговых потоков между РФ и Калининградской областью, чтобы гарантировать, что подсанкционные товары попадут на таможенную территорию ЕС», — отмечается в пояснениях.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона изучит опубликованные Евросоюзом материалы по калининградскому транзиту и предоставит подробную информацию.

До этого власти Литвы заявили, что передали Еврокомиссии документ со своей позицией относительно перевозки грузов в Калининградскую область через территорию республики.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета антироссийских санкций. В тот же день калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что действия балтийской республики по ограничению транзита незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

Западные страны вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи.

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