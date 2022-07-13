Авария с участием велосипедиста произошла в Самарской области

В селе Кинель-Черкассы в Самарской области произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом в среду, 13 июля, сообщает НИА «Самара».

Инцидент произошел в 16:19 12 июля. Женщина на велосипеде ехала по тротуару на улице Ефремова в сторону Октябрьской улицы. Перед тем как пересечь проезжую часть, она нарушила ПДД и не спешилась, в результате произошло столкновение с автомобилем Kia.

Водитель велосипеда получила травмы и была госпитализирована. Другие обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга 11 июля сбил троих пешеходов. Две женщины получили тяжелые травмы головы и скончались в больнице. Виновник аварии практически сразу скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. По словам мужчины, у него «в глазах помутнело».