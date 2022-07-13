Пострадавшим от подтоплений в Крыму выделили более 28 млн рублей

В Крыму на выплату компенсаций пострадавшим от подтоплений выделили 28 млн 150 тыс. рублей из резервного фонда республики. Об этом в среду, 13 июля, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«На сегодняшний день подано 276 полных пакетов документов на выплаты, 206 из них согласованы. Компенсацию уже получили 84 человека: по 10 тыс. рублей — все пострадавшие, по 50 тыс. рублей — 42 человека, по 100 тыс. рублей — девять человек», — сообщил он.

Как уточняет ИА «Крыминформ», пострадавшими признали 2292 человека. Большинство из них — в Симферопольском районе.

Ожидается, что местные жители получат компенсации до конца текущей недели.

По словам Аксенова, тем гражданам, которые не имеют регистрации в пострадавшем помещении, компенсации будут выделены после предоставления доказательств собственности и подтверждения факта проживания.

В конце июня ​​Гидрометцентр Крыма сообщил, что в Симферополе за сутки выпало две трети месячной нормы осадков, сильные дожди также прошли в Бахчисарайском и Белогорском районах республики и на ЮБК.