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В Херсоне начался демонтаж памятника участникам евромайдана

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Фото: соцсети
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В Херсоне начался демонтаж памятника участникам евромайдана. Об этом 13 июля сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева в Telegram-канале.

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«В Херсоне наконец-то окончательно демонтируют уродливый «памятник небесной сотне». Националисты в 2014-м году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом. Место на постаменте пока вакантно», — написала она.

В январе 2014 года на улице Грушевского начались массовые столкновения между участниками евромайдана и спецподразделением «Беркут». Они продолжались несколько дней. Всего жертвами событий начала 2014 года стало более 100 человек, их на Украине называют «Небесная сотня».

9 апреля текущего года на здании администрации в Херсоне на Украине водрузили флаг РФ. Российский триколор вывесили сами жители города. Они также скрыли портреты «Небесной сотни» на центральной площади города под флагштоком. Изображения закрыли орнаментом.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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