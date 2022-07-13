В Барнауле задержали владельца веревочного парка, где пострадал ребенок

Сотрудники управления Следственного комитета России по Алтайскому краю задержали в Барнауле владельца веревочного парка «Джунгли», где ранее пострадал подросток. Об этом в среду, 13 июля, сообщает altapress.ru.

В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Инцидент произошел 10 июля. На трассе в парке, который расположен в Змеиногорском районе, оборвался страховочный трос. В результате 13-летний мальчик упал с высоты около 6 м и получил различные травмы. Его госпитализировали.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые экспертизы, ведется расследование. Парк закрыт.