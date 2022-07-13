Названы самые популярные специальности среди рязанских студентов

Опубликован рейтинг популярности специальностей среди студентов в Рязанской области. Об этом в среду, 13 июля, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на Рязаньтстат.

Больше всего студентов заняты в лечебном деле — 3643 человека в специалитете. На втором месте — педагогика (1619 человек в бакалавриате). В магистратуре лидирует информатика и вычислительная техника.

Как отмечается в материале, в 2021 году на очную форму бакалавриата подали 15,4 тыс. заявлений. На специалитет — 8,1 тыс. В магистратуру — 900 человек.

При этом популярными направлениями среди девушек стали психология, журналистика и дизайн. Среди молодых людей — агроинженерия, электроника и информационные технологии.

Ранее сообщалось, что в РФ зафиксирован рост спроса на обучение в аспирантуре впервые с 2015 года.