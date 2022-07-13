На Тамбовскую область надвигаются ливни и град

Жителей Тамбовской области предупредили о ливнях, грозах и граде 14 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как заявило региональное управление МЧС, порывы ветра могут достигать до 18 м/с.

В ведомстве напомнили, что во время грозы не нужно выходить из зданий, следует закрыть все окна и двери и отключить электроприборы. Во время прогулки лучше скрыться в ближайшем здании и избегать укрытий под деревьями. Также не следует находиться на возвышенности или вблизи металлических оград.

Ранее, 11 июля, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ждет прохладная погода с максимальной температурой +24 градуса. Также прогнозируются дожди и грозы.