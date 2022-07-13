В Госдуме предложили разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком

Депутат Госдумы Георгий Арапов предложил разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком. Об этом в среду, 13 июля, сообщила «Парламентская газета».

Соответствующее письмо Арапов направил главе Минприроды Александру Козлову. По его словам, борщевик следует признать карантинным растением.

Парламентарий отметил, что за разрастание борщевика взимаются штрафы с дачников и владельцев сельхозугодий, но это растение вольготно растет на неиспользуемых полях, вытесняя другие виды растений и вслед за ними животных, которые оказываются лишены корма.

Отмечается, что борщевик в середине XX века вывели селекционеры в качестве кормового растения, но со временем его распространение вышло из-под контроля. Семена борщевика при попадании в почву могут сохраняться в ней годами. В семенах содержатся масла, которые не позволяют расти другой флоре. Это растение опасно для людей и животных, поскольку вызывает сильные ожоги, дерматиты и другие аллергические реакции.

Как пишет НСН, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков рассказал, что совместно с учеными уже разработана региональная карта, где указаны проблемные места. Он также предложил перенять опыт Московской области в борьбе с этим растением.

«С 2018 года власти Подмосковья платят физическим и юридическим лицам за уничтожение борщевика — от 18 тыс. рублей за гектар. В остальных регионах только штрафуют», — отметил он.

Даванков добавил, что партия также разработала интегральный рейтинг регионов по данной проблеме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

11 июля завотделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов рассказал о первой помощи после контакта с борщевиком. По его словам, при контакте с соком растения защитные функции кожи нарушаются, из-за чего происходит фотоожог. При попадании сока борщевика на кожу следует закрыть поврежденный участок от воздействия солнечных лучей, а затем обработать его мылом и укрывать от солнца в течение трех дней. Как отметил Долгинов, во время скашивания растений необходимо защищать все открытые участки кожи лица и тела, сообщает RT.

6 июля министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что за первые шесть месяцев текущего года в регионе было устранено более 10 тыс. нарушений, зафиксированных в предыдущие годы. Они касаются ликвидации борщевика, устранения самозахвата, использования земли не по целевому назначению и иных нарушений, сообщает телеканал «360». Борщевик был ликвидирован на более чем 2 тыс. земельных участках.

В июне в Московской области рассказали о контроле борьбы с борщевиком через мобильное приложение. Так, с помощью приложения «Проверки Подмосковья» взяли под контроль более 13 тыс. участков, где был обнаружен сорняк. Специалисты получают в приложении оперативную информацию о новых местах появления борщевика, а также отчитываются о проделанной работе. При выявлении нарушений задание возвращается на доработку исполнителю.