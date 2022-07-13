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Врачи назвали топ-5 бесполезных советов для здоровья

Врачи назвали топ-5 советов, которые бесполезны для здоровья после 50
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/MAL
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Специалисты в области медицины привели пять самых популярных советов по уходу за здоровьем, которым людям старше 50 лет лучше не следовать. Список «бесполезных советов» 12 июля опубликовал портал Eat This, Not That (ETNT).

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По мнению экспертов, одно из распространенных заблуждений — исключить из рациона жиры и углеводы.

Как отметила диетолог Эдвина Кларк, углеводы бывают разные. Например, полезные углеводы особенно необходимы людям старше 50 лет. В этот список входят отруби, овес, горох, чечевица, фасоль, гречка, ячмень, бурый рис, яблоки, цитрусовые и ягоды. А от быстрых углеводов действительно лучше отказаться, советует медик.

Организму также необходимы полезные жиры. Несмотря на большее количество калорий, они крайне важны для сердечно-сосудистой системы. Поэтому для профилактики инфарктов и инсультов можно включить в рацион авокадо, оливковое масло и орехи.

При этом доктор Питер Коэн из Гарвардской медицинской школы считает, что при правильном рационе использовать добавки не нужно, так как они не исправят последствий нездорового образа жизни. Он добавил, что ежедневный рацион, в который входят овощи и фрукты, обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами.

Врач Сюзанна Бертиш, в свою очередь, опровергла пользу дневного сна. Она отметила, что дневной сон может помешать ночному. И если в сон клонит в течение дня, но при этом человек хорошо спит ночью, следует обратиться к специалистам.

Кроме того, эксперты добавили, что еще одним бесполезным советом является длительный прием аспирина для предотвращения проблем с сердцем. Ежедневно принимать аспирин можно только под руководством врача. Отмечается, что такой способ лечение уже не входит в перечень стандартных медицинских рекомендаций.

Днем ранее диетолог Кэролайн Томпсон рассказала о пользе зеленых яблок. По ее словам, эти фрукты позволяют продлить красоту и молодость благодаря высокому содержанию клетчатки и низкому содержанию сахара.Таким образом яблоки позволяют снизить риск развития диабета или преддиабета. Врач посоветовала обязательно включить их в свой рацион после 50 лет.

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