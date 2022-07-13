В России допустили легализацию исламского банкинга

В России могут ввести исламский банкинг, который предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов. Об этом в среду, 13 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий законопроект.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, документы, регулирующие исламский банкинг в России, могут быть внесены в палату до конца недели.

Согласно законопроекту, заниматься исламским банкингом смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Их работу будет контролировать Центральный банк: регулятор будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

Как пояснил «Известиям» главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман, исламский банкинг — это специфические финансовые отношения, соединяющие экономическую потребность привлечения и размещения заемных средств с канонами мусульманства. Общий принцип такого сочетания — замена процентов на партнерские выплаты средств, поэтому такой банкинг часто называют партнерским.

«Например, типичные операции по замене кредитования заемщика-торговца таковы. Банк не предоставляет кредиты клиенту, а покупает сам для него товар у поставщика. Затем этот актив перепродается клиенту в рассрочку с наценкой. А тот уже, реализуя товар конечному покупателю, возвращает деньги банку, а проценты заменяются прибавкой к цене. Таким образом, сохраняются основные принципы кредитования — возвратность, срочность, платность. Но нет процентов за кредит, запрещенных исламом», — рассказал Гойхман.

Также эксперт привел в качестве примера вариант, когда актив не продается банком в рассрочку, а сдается в аренду с постепенным выкупом заемщиком, что близко к операциям лизинга. Финансирование инвестиционных проектов, строительства, производства может осуществляться по принципам совместного участия банка и клиента. В этом случае банк предоставляет ликвидность, а клиент осуществляет управление бизнес-процессами.

Предприниматель может вкладывать и свои средства, что является аналогом первоначального взноса при кредитовании. Но в любом случае проект является общим, то есть партнерским. Доходы от него распределяются между сторонами по условиям договора, риски тоже совместные, а в случае неудачи потери несет каждая из сторон.

С 3 июля в России расширили информацию о кредите, доступную для клиентов банков. Так, кредитные организации обязуются указывать в договорах определенное количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой, а также минимальную гарантированную ставку. Также в документе будут прописаны срок вклада и дата его возврата, условия и период применения процентных ставок (например, в случае досрочного возврата), порядок выплаты процентов и другие данные.

Вместе с тем заключение договора в электронном виде станет возможно только после того, как гражданин ознакомится с детальными условиями и узнает минимальную гарантированную ставку.