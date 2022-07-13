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США продолжат искать способы конфискации арестованных активов РФ

Госдеп: США изучают расширение полномочий для конфискации арестованных активов РФ
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Фото: REUTERS/Emily Elconin
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Вашингтон изучает возможности по расширению полномочий, чтобы конфисковать арестованные активы России. Об этом 13 июля в ходе брифинга заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.

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По словам дипломата, окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Ранее в среду директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что Западу не следует забывать о возможном ответе в случае изъятия российских активов, но РФ не хотела бы эскалации в этом направлении. По его словам, использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться Россией как недружественный выпад.

10 июля газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

5 июля посол РФ в Лондоне Андрей Келин допустил конфискацию российских активов Великобританией. По его словам, подобные действия ударят по репутации королевства.

Днем ранее газета The Guardian, ссылаясь на главу британского МИДа Лиз Трасс, сообщила, что Великобритания рассматривает вариант конфискации подпавших под санкции российских активов для передачи Киеву.

Тогда же сообщалось, что Еврокомиссия готовит юридическую базу, чтобы передать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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