Аварий на ж/д переездах стало меньше

За первое полугодие 2022 года на железнодорожных переездах в России произошло на 19,4% меньше ДТП, чем за тот же период в 2021 году. Об этом 13 июля сообщил Telegram-канал РЖД.

За шесть месяцев произошло 104 ДТП. В них пострадали 53 человека, 15 из них погибли, подвел статистику официальный ресурс Российских железных дорог.

Основными причинами аварий на переездах в ведомстве называют нарушение автомобилистами ПДД, когда водители выезжают на пути под закрывающийся шлагбаум либо на запрещающий сигнал светофора.

Другой распространенной причиной является невнимательность водителей. Зачастую некоторые из них пытаются проехать перед близко идущим поездом.

Третья причина ДТП на переездах — сломавшийся на путях автомобили.

В ведомстве напомнили, что, перед тем как выехать на переезд, водитель обязательно должен удостовериться в отсутствии приближающегося поезда.

Напомним, что нарушение ПДД при проезде железнодорожного переезда карается штрафом в 5 тыс. рублей или лишением водительских прав на 3–6 месяцев.

22 июня стало известно, что РЖД ведет работу над формированием маршрута от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково. Сейчас главным вопросом остаются варианты захода в аэропорт: со стороны станции Шоссейная (от Лужского хода) либо со стороны Ульянки.