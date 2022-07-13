Почта Банк примет участие в социальных инициативах Минтруда

Минтруд России и Почта Банк договорились сотрудничать в целях повышения доступности мер соцподдержки граждан. Соответствующее соглашение подписали в среду, 13 июля, глава министерства Антон Котяков и президент – председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

Согласно договоренностям, о которых сообщает пресс-служба кредитной организации, банк будет участвовать в различных инициативах, касающихся, в частности, проекта электронного сертификата, развития государственных сервисов и цифровых проектов.

По словам Котякова, «современные условия требуют, чтобы государственная поддержка была проста в получении и адресна», и при этом имеет значение каждый этап — от информирования об имеющихся возможностях до фактического распоряжения средствами. Чтобы «помощь доходила до граждан еще быстрее», для ведомства важно взаимодействовать с коммерческими организациями, подчеркнул руководитель Минтруда.

Он привел в пример ускоренное получение пенсионерами и семьями с детьми единовременных выплат в 2020–2021 годах. Котяков высоко оценил опыт Почта Банка в этой области. «Рассчитываем на тесное партнерство, взаимные консультации, постоянный обмен аналитической информацией», — добавил глава Минтруда.

Пахомов, в свою очередь, напомнил, что Почта Банк является «одним из ведущих банков для перечисления соцвыплат» благодаря широкой представленности в регионах и развитым цифровым сервисам. «Уверен, что инфраструктура банка и наша экспертиза будут полезны для пилотирования и внедрения новых технологических решений в социальной сфере», — заявил руководитель кредитной организации.



На встрече стороны также договорились, что в 2022 году банк поддержит победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников в сфере социального обслуживания, ежегодного проводимого Минтруда.