В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве отца
Мужчину задержали по подозрению в убийстве своего пожилого отца в квартире на юго-западе Москвы. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлия Иванова сообщила в среду, 13 июля.
«Задержан молодой человек 1990 года рождения, подозреваемый в убийстве отца на юго-западе Москвы. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».
Ранее в этот день в Советском районе Челябинска 59-летний мужчина обнаружил на участке своего нового дома останки человека. Череп и кости выкопал водитель экскаватора, которого мужчина пригласил для земляных работ, сообщает телеканал «360».
Накануне сообщалось, что жительница Татарстана нечаянно убила чашкой пристававшего к ней 44-летнего мужчину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).