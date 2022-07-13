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Школу в Орске обязали выплатить компенсацию за травму школьницы

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В Орске Оренбургской области школа № 2 имени Карнасевича должна выплатить компенсацию морального вреда травмированной первокласснице. Суд принял решение в пользу родителей пострадавшей девочки.

56orb.ru со ссылкой на материалы дела пишет, что в декабре 2021 года во время перемены девочка заходила в класс и споткнулась. Она ударилась головой об угол парты, получив ушиб.

Директор школы, выступая на суде, заявила, что травма была получена из-за неосторожности первоклассницы, вины школы в случившемся нет. Однако судья с этим не согласился, указав на то, что ребенок травмировался в период нахождения под надзором школы.

Сумма компенсации составила 50 тыс. рублей. Школа с решением суда не согласилась и оспорила его в вышестоящей инстанции.

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