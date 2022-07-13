Памятник русскому философу планируют восстановить в Крыму

Восстановить памятник русскому философу, естествоиспытателю и социологу Николаю Данилевскому планируют в Крыму, на горе Мшатка-Кая. В восстановлении примут участие Крымский федеральный университет (КФУ) и Русское географическое общество.

Об этом в середине июля журналистам сообщил старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ, председатель крымского отделения РГО Геннадий Самохин.

Речь идет о памятнике федерального значения, однако сейчас к нему ограничен доступ, обратил внимание он.

— Туда практически невозможно попасть. При том сам парк не имеет федерального статуса. Территория пока несвободна. Мы будем работать над тем, чтобы расширить границы мемориала и сделать так называемый «Философский парк», — рассказал Самохин, подчеркнув значимость культурно-исторических идей мыслителя.

Создание парка планируется приурочить к 200-летию Данилевского, которое отмечается в этом году.

Русское географическое общество намерено расширять сотрудничество с Крымским федеральным университетом, а также в целом усилить свою работу в Крыму, пояснил заместитель исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов.

— Отмечу, что крымское отделение является стратегическим, и поэтому наша первоочерёдная задача – усилить его. Сейчас мы идём к созданию полноценного, хорошо функционирующего попечительского совета Русского географического общества в Крыму, – цитирует его слова издание Informer.

Николай Яковлевич Данилевский — русский философ и культуролог, один из идеологов панславянизма, работавший во второй половине XIX века. Его могила находится в бывшем имении Данилевского на горе Мшатка-Кая, над поселком Форос.