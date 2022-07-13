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Мотоциклист погиб в ДТП с коровой в Красноярском крае

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Водитель мотоцикла погиб в результате ДТП в Красноярском крае. Транспортное средство столкнулось с коровой, которая вышла на проезжую часть.

Авария произошла в ночное время в Большеулуйском районе. По данным Госавтоинспекции, 31-летний водитель мотоцикла Suzuki при движении по дороге Ачинск – Бирилюссы допустил наезд на животное. От полученных травм мужчина скончался на месте, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Полицейские установили личность владелицы коровы. Женщина сообщила, что еще с вечера искала животное, которое не вернулось с выпаса. Корова в результате ДТП погибла.

8 июля в Волгоградской области 35-летний водитель мотоцикла «Ява» наехал на столб. Мужчина и его 32-летняя пассажирка скончались на месте.

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