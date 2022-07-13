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Полигон с боеприпасами попал под удар ВСУ в пригороде Луганска

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Под удар вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Луганска попал полигон с боеприпасами. Об этом 13 июля сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«Наше ПВО отработало — сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. <...> Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра», — цитирует его ТАСС.

По словам помощника главы МВД ЛНР, для расследования произошедшего будет создана спецкомиссия.

«К сожалению, есть пострадавшие, есть разрушения. <...> Комиссия будет создана, будет работать. Расследование я сам лично буду проводить, почему так произошло», — сказал он.

Киселев отметил, что большое число разрушений и жертв позволила предотвратить работа систем противовоздушной обороны (ПВО) ЛНР.

«Как бы там ни было, если бы ракеты ударили в центр города, то, безусловно, были бы огромнейшие жертвы. И то, что наши ПВО сработали в последнюю секунду, — это всё равно успех», — сказал он.

Ранее в этот день офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ выпустили по Луганску несколько тактических ракет «Точка-У». По его словам, украинская армия нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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