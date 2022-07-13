Захарова высмеяла слова Блинкена об удерживаемых в России украинцах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что на территории РФ якобы удерживаются 1,6 млн украинцев.

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 13 июля, Блинкен заявил о том, что российские власти должны освободить 1,6 млн удерживаемых украинских граждан, у которых, по его мнению, забрали паспорта и выдали российские документы.

9 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что с начала спецоперации по защите Донбасса в Россию эвакуировались 2 434 298 человек, из них 383 402 — дети. Он также добавил, что 24 февраля государственную границу РФ пересекли 383 048 личных автомобилей.

16 июня в МВД РФ заявили, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 11 июля президент России подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для лиц, проживающих на территории всей Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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