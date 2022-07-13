Россия изучит опубликованные Евросоюзом материалы по калининградскому транзиту

Российская сторона изучит опубликованные Евросоюзом материалы по калининградскому транзиту. Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Европейская комиссия меньше минуты назад опубликовала соответствующие разъяснения. Поэтому нам теперь нужно их изучить, и, я думаю, мы предоставим более подробную информацию», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день стало известно, что, согласно опубликованным разъяснениям, железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий. Уточняется, что перевозка санкционных российских грузов запрещена только по автодорогам.

До этого власти Литвы передали Еврокомиссии документ со своей позицией относительно транзита в Калининградскую область через территорию республики.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Страны Запада вводят санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи.

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