Кандидат в президенты Австрии не исключил выхода из ЕС из-за Украины и Грузии

Выход Австрии из Евросоюза не исключен в случае его расширения за счет Украины и Грузии. Об этом в среду, 13 июля, заявил кандидат в президенты от Австрийской партии свободы (АПС) Вальтер Розенкранц на пресс-конференции по случаю своего выдвижения.

По его словам, Европейский союз или европейское сотрудничество — «большой проект мира», но все правила, которые существовали раньше, сейчас выбрасываются за борт.

В качестве примера кандидат в президенты привел миграционную политику и вопрос о вступлении в ЕС Украины и Грузии.

Розенкранц напомнил, что за несколько месяцев до спецоперации России в Донбассе было сказано, что вопрос о членстве Украины в ЕС не обсуждается, однако позднее она «внезапно стала кандидатом на вступление».

«Потом я вижу, что в Грузии тысячи людей выходят на улицы и говорят, что хотят в Евросоюз. Когда всё это станет реальностью, то я должен сказать, что нужно подумать, хочется ли быть частью этой семьи в будущем», — подчеркнул он.

При этом, отметил Розенкранц, в Европе есть страны, которые обходятся без Евросоюза, например, Великобритания, решившая этот вопрос с помощью референдума.

Ранее в этот день лидер АПС Херберт Кикль представил кандидатуру Розенкранца на пост федерального президента Австрии. Действующий глава государства Александер Ван дер Беллен также объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он занимает свой пост с 2017 года. Выборы в Австрии пройдут 9 октября.

До этого в июле глава палаты экономики Австрии Харальд Марер выступил против санкций, введенных странами ЕС в отношении России. В беседе с газетой Kurier он сказал, что их придумали «только одним полушарием мозга». Его поддержала правая Партия свободы, подчеркнув, что антироссийские санкции направлены против собственного народа и экономики.

В начале месяца сообщалось, что по итогам июня годовая инфляция в Австрии может составить 8,7%. Ожидается, что это будет самый крупный показатель инфляции с сентября 1975 года. По данным статистики, цены в Австрии растут практически во всех отраслях, в том числе в сфере ритейла и общественного питания.