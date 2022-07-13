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Иммунолог рассказал о невосприимчивой к оспе обезьян группе людей
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Иммунолог рассказал о невосприимчивой к оспе обезьян группе людей

Иммунолог Болибок рассказал о невосприимчивой к оспе обезьян группе людей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Привитые от натуральной оспы люди теоретически могут быть защищены от оспы обезьян, высказал предположение в разговоре с «Москвой 24» 13 июля аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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«Это только предположение, но вообще те, кто у нас привиты от натуральной оспы, а это люди старше 40 лет, теоретически сохраняют к ней иммунитет. А он перекрестно защищает от оспы обезьян. То есть это люди, родившиеся в 1980 году и раньше», — сказал врач в интервью.

Болибок напомнил, что инфекция передается при тесном контакте. По его словам, после окончания инкубационного периода у заболевших появляется сыпь и температура.

«Я допускаю, что у кого-то может быть латентное течение, как и при любом заболевании: бывают варианты от молниеносного течения до латентного. То есть человек не знает, что он болен, и является просто носителем этого возбудителя», — добавил он.

Накануне стало известно, что в России подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Как уточнили в Роспотребнадзоре, инфекцию выявили у жителя Санкт-Петербурга, вернувшегося из поездки в Португалию. В настоящее время пациент изолирован в отдельной боксированной палате. Болезнь протекает в легкой форме.

Вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекции центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов 12 июля предположил, что в стране будут фиксироваться и новые завозные случаи, и примеры распространения заболевания внутри РФ. В то же время в беседе с «Известиями» заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова заявила, что знания об оспе обезьян свидетельствуют о том, что вирус вряд ли будет быстро распространяться по России.

Вирус начал активно распространяться в нетипичных для этой инфекции странах в мае этого года. 90% случае заражения выявлены в Европе. Зарегистрированы случаи заболевания в Австралии, Канаде, США, Марокко, Бразилии, Латвии и других странах.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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