Систему таблет-питания используют в новой детской больнице Оренбурга

В Оренбурге готовятся к открытию новой детской областной больницы. В здании пока не завершены внутренние работы, продолжается закупка оборудования, оборудуются детские площадки.

В региональном минздраве РИА «Оренбуржье» рассказали, что при работе столовой будут использовать систему таблет-питания.

Технология заключается в том, что еду раскладывают индивидуальными порциями в ударопрочную посуду, помещают ее на подносы, а затем размещают в транспортных тележках. В таких условиях еда сохраняет свежий вкус и температуру в течение двух часов, подача безопасна и удобна для ребенка.

Агентство пишет, что эта больница станет вторым крупным медицинским центром в регионе, в котором будут использовать систему таблет-питания. Первыми ее ввели в новой инфекционной больнице. Она открылась в марте.