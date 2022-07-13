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Денис Пушилин сообщил, что КНДР 13 июля признала независимость ДНР

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Независимость Донецкой Народной Республики (ДНР) признана Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом 13 июля в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики», — подчеркнул он.

По мнению лидера ДНР, партнерство двух стран увеличит географию торговли. Он выразил уверенность в активном сотрудничестве с КНДР.

Также политик выразил признательность народу КНДР за поддержку жителей Донбасса и назвал признание республики «еще одной победой дипломатии».

29 июня стало известно, что Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Тогда Пушилин рассказал о договоренности с Сирией по взаимному открытию посольств. Он указал, что юридическое оформление независимости ДНР — процесс небыстрый, остались технические детали.

После этого в министерстве иностранных дел Украины заявили о разрыве дипломатических отношений с Сирией.

Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. 25 февраля независимость республик признала Абхазия.

Первой признала независимость ДНР и ЛНР в 2014 году Южная Осетия. В Цхинвале тогда заявили, что поддерживают республики Донбасса в борьбе за права и свободу.

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