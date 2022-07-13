В Великобритании во время учений загорелся военный полигон

В Великобритании установилась сильная жара, которая привела к возгоранию на военном полигоне в районе Солсберийской равнины, на котором войска готовились к развертыванию для выполнения упражнений. Об этом 13 июля сообщает телеканал ITV со ссылкой на представителя министерства обороны Великобритании.

«Пожары локализуются в опасной зоне полигона или в зоне удара — части полигона, по которой ведется стрельба из боеприпасов и которая находится вне пределов досягаемости для публики», — заявил официальный представитель военного ведомства.

Военные извинились перед жителями находящихся поблизости домов и порекомендовали им держать закрытыми окна, чтобы их жилища как можно меньше пострадали от распространяющегося по окрестностям густого дыма.

На текущей неделе температура в отдельных частях Соединенного Королевства достигла 32 градусов, а к выходным синоптики прогнозируют ее повышение до «небывалых» для страны 40 градусов. Такая погода привела к увеличению количества пожаров в стране.

18 июня The Guardian сообщила об аномально жаркой погоде в Европе, в результате которой лесные пожары уничтожили почти 9 тыс. га леса в северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра.