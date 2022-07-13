Подозреваемых в контрабанде леса на 55 млн рублей задержали в Приангарье
В Иркутской области задержали подозреваемых в контрабанде около 9,5 тыс. кубометров древесины. Ущерб оценивается примерно в 55 млн рублей.
По данным правоохранительных органов, руководитель деревообрабатывающей компании вместе с сообщником закупали незаконно заготовленную древесину. Ресурсы они продавали в рамках внешнеэкономических контрактов. Для этого подозреваемые предоставляли таможне подложные документы с недостоверной информацией о происхождении древесины, пишет ИА IrkutskMedia. Контрабанда леса осуществлялась с июля по октябрь 2018 года на железнодорожном транспорте.
Транспортная полиция при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провела обыски по местам проживания подозреваемых, а также в их офисе и на производственной базе. Один из фигурантов уголовного дела взят под стражу.
Ранее сообщалось, что Красноярская таможня выявила незаконный вывоз пиломатериалов на территорию Китая. Общий ущерб превысил 123 млн рублей.