Итальянский производитель грузовиков Iveco вышел из капитала завода в России

Итальянский производитель грузовиков и автобусов Iveco Group вышел из капитала совместного предприятия в России («Ивеко-АМТ»), сообщил в среду гендиректор компании Геррит Маркс, передает агентство Reuters.

«Решение принято, мы передали нашу долю нашему (бывшему) местному партнеру, мы выбыли», — сказал Маркс во время презентации компании в Турине.

Передача актива займет «некоторое время», уточнил он. На вопрос о стоимости сделки и условиях выхода из капитала Маркс сообщил, что «дело не в деньгах».

«Ивеко-АМТ» — это завод в городе Миасс Челябинской области, на котором выпускаются грузовики тяжелого класса Trakker, а также Eurocargo и Stralis. Мощность завода составляет 5 тыс. единиц техники в год. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания до сделки на 33,3% принадлежала голландской CNH Industrial N.V. (ей принадлежит бренд Iveco), на 66,7% — ООО «АМТ» Владимира Новика, который является гендиректором совместного предприятия.