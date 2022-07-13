Бывшего замглавы МЧС Гуровича задержали по делу о превышении полномочий

Бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали в Москве. Об этом 13 июля стало известно ТАСС.

«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — говорится в сообщении источника.

У самого Гуровича и у других сотрудников министерства прошли обыски.

В тот же день Следственный комитет России потребовал ареста Гуровича. Ведомство сообщило, что его действия нанесли ущерб бюджету Мурманской области на сумму свыше 320 млн рублей.

Гурович был назначен на должность заместителя министра в июне 2018 года и уволен 25 мая этого года указом президента России. До того, как занять пост замминистра, он работал на различных должностях в Федеральной миграционной службе и в Федеральном казначействе.