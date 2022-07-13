Подмосковье начнет производить жвачку для восстановления эмали зубов

В Московской области начнут производить жвачку для восстановления зубной эмали. Об этом в среду, 13 июля, сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Новое предприятие построят в деревне Котово Наро-Фоминского округа. Помимо жвачки там будут производить другие функциональные кондитерские изделия. Завершить строительство планируют в 2024 году, сообщает REGNUN. Там трудоустроят 20 человек.

Как рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов, производство займется также изготовлением инновационных активных пищевых компонентов.

«В частности, новое предприятие будет выпускать жевательную резинку для восстановления зубной эмали. Строительство ведет компания «Битэка», занимающаяся научными исследованиями и выпуском активных добавок для медицинской, пищевой и косметической промышленности», — приводит слова зампреда телеканал «360».

Помимо этого, предприятие будет выпускать продукты для производства кормовых добавок для животных.

В июне в пресс-службе правительства Подмосковье сообщили, что регион сохранил первое место по производству творога в России. В первом квартале в Подмосковье произвели 20,95 тыс. т творога. В 2021 году регион произвел 89,1 тыс. т творога.