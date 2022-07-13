СКР начал проверку после избиения девочки в лагере Башкирии

Следователи проводят проверку по факту жестокого избиения девочки-подростка в лагере в Абзелиловском районе Башкирии. Видеоролик, на котором показано, как две девочки бьют руками и ногами свою сверстницу, а другие дети за этим наблюдают, появился в соцсетях. По предварительным данным, инцидент произошел в лагере «Уральские зори».

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи должны опросить участников конфликта и свидетелей, воспитателей и руководителей лагеря. По итогам проверки будет дана правовая оценка. Ход и результаты проверки находятся на контроле у главы СК Башкирии.

Между тем, как пишет ИА «МедиаКорСеть», в официальной группе лагеря заявили, что уже установили имена участников конфликта, у воспитателей и вожатых взяли объяснительные, а материалы передали сотрудникам правоохранительных органов. Проводится работа с родителями детей, участвовавших в конфликте.