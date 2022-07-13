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МВД ЛНР: ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по полигону боеприпасов в пригороде Луганска

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой «Точка-У» по полигону с боеприпасами в пригороде Луганска. Об этом 13 июля сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«За последний месяц Украина не прекращает обстрел мирных городов, где у нас нет воинских подразделений, но есть складские подразделения, охранение складов, охранение материальной базы, и один из этих полигонов под Александровкой вчера в 23:30 подвергся ракетному удару», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ракетные удары ВСУ по гражданским объектам — это тактика террористов. Он выразил мнение, что украинские военные наносят удары по гражданским объектам, так как не имеют возможности противопоставить на поле боя что-то другое.

Также в среду Киселев сообщал, что ракетные удары «Точкой-У» по Луганску были нанесены, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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