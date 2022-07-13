Корреспондент «Известий» показал строительство новых домов в Мариуполе

В Мариуполе возводятся новые дома, сюжет со строительной площадки в среду, 13 июля, представил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

На кадрах показана работа над жилым комплексом на 1011 квартир. Работы идут ударными темпами, в сентябре планируется сдать первые шесть многоэтажных домов.

Строитель Алексей Акеев пояснил, что строительство идет в сжатые сроки, так как жителям необходимо жилье.

Фасады зданий из монолитного бетона утепляются минеральной ватой, прошло остекление квартир на первом этаже.

«Много людей требуют жилья, сроки максимально сжаты, технологические процессы максимально друг на друга наложены», — пояснил он.

По словам строителя, верхний этаж домов еще строится, а на первом этаже уже проведены инженерные коммуникации. Уже залиты шесть фундаментов, дома строятся полным ходом, заключил он.

Также Польшаков показал квартиры с полной отделкой. Площадь трехкомнатной квартиры составляет 74 кв. м, в ванной установлена вся сантехника, на кухне все готово для заселения: установлены и раковина, и электрическая плита.

В освобожденном Мариуполе налаживается мирная жизнь. 11 июля первый регулярный пассажирский поезд за последние пять месяцев отправился от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполя в Волноваху. Состав будет ходить два раза в день, утром и вечером. Стоимость билета в один конец составляет 27 рублей.

25 июня председатель общественной палаты Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман предположил, что на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет. Ранее в июне мирные жители рассказали, что Мариуполь перестраивается на мирный лад, в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии, начинается строительство жилых кварталов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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