Внешний долг России снизился на $9,2 млрд с начала года
Внешний долг России по состоянию на 1 июля снизился с начала текущего года на $9,2 млрд и составил $472,8 млрд. Об этом сообщили в Центробанке.
Это на 1,9% ниже показателя на начало 2022 года.
«Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов. Это сокращение было частично нивелировано увеличением долговых обязательств органов государственного сектора, номинированных в российских рублях, в результате положительной переоценки», — говорится в сообщении банка.
23 июня министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что создание Западом преград для России по обслуживанию внешнего госдолга нужно для объявления дефолта стране, а последствия этого решения для мировой финансовой системы означают, что прежнего доверия к западным финансовым институтам уже не будет.
22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Мера позволяет, в частности, временно выплачивать госдолг в рублях. Они будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.
Ещё 18 мая Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.