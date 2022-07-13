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Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел
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Помощник главы МВД ЛНР Киселев: пленным белорусским наемникам может грозить смертная казнь

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Воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен в Донбассе наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок или даже смертная казнь. Об этом 13 июля заявил «РИА Новости» помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Националисты открыли по Донецку огонь из артиллерии. Спецоперация в Донбассе 15 мая, день 80-й
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Так, по его словам, в случае, установления следствием фактов совершения преступлений в ЛНР и ДНР, дела могут объединить и передать в Донецк, где захваченных наемников будет ждать смертная казнь.

При этом, пояснил Киселев, при неподтверждении фактов преступлений им будет грозить пожизненный срок.

Двумя днями ранее на территории ЛНР в плен попали участники диверсионно-разведывательной группы белорусского националистического отряда «Волат». Киселев заявил тогда, что они причастны и к подготовке госпереворота в Белоруссии.

До этого, 6 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о ликвидации белорусского националиста Ивана Марчука под Лисичанском, который состоял в действующем на стороне Украины добровольческом батальоне имени Калиновского, сформированном в марте. В Белоруссии против его участников возбуждены уголовные дела.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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