Помощник главы МВД ЛНР Киселев: пленным белорусским наемникам может грозить смертная казнь

Воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен в Донбассе наемникам из Белоруссии грозит пожизненный срок или даже смертная казнь. Об этом 13 июля заявил «РИА Новости» помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Так, по его словам, в случае, установления следствием фактов совершения преступлений в ЛНР и ДНР, дела могут объединить и передать в Донецк, где захваченных наемников будет ждать смертная казнь.

При этом, пояснил Киселев, при неподтверждении фактов преступлений им будет грозить пожизненный срок.

Двумя днями ранее на территории ЛНР в плен попали участники диверсионно-разведывательной группы белорусского националистического отряда «Волат». Киселев заявил тогда, что они причастны и к подготовке госпереворота в Белоруссии.

До этого, 6 июля, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о ликвидации белорусского националиста Ивана Марчука под Лисичанском, который состоял в действующем на стороне Украины добровольческом батальоне имени Калиновского, сформированном в марте. В Белоруссии против его участников возбуждены уголовные дела.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».