Еврокомиссия не ведет переговоров с Россией по транзиту в Калининград

Евросоюз не ведет с Россией переговоров по разблокированию транзита в Калининградскую область. Об этом 13 июля заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Между ЕС и Россией не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите, вопреки сообщениям, которые вы цитируете», — приводит его слова «РИА Новости».

13 июля «Известиям» поступили данные от российских высокопоставленных чиновников, что Евросоюз и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. Представленный Брюсселем документ «полностью удовлетворил» Москву. Исключение будет прописано в седьмом пакете санкций, добавил источник.

Евросоюз закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит некоторых грузов в Калининградскую область из Литвы.

11 июля Литва приступила к реализации нового этапа ограничения транзита товаров в Калининград через свою территорию в рамках антироссийских санкций Евросоюза. Меры приняты в отношении алкогольной продукции, промышленных химикатов на основе спирта, древесины и цемента.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС. В свою очередь, глава Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.