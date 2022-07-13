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Пленный командир украинского нацбата рассказал о лживых обещаниях командования

Пленный командир украинского нацбата Кравцов рассказал о лживых обещаниях командования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Власти Украины на протяжении трех месяцев обещали окруженным на заводе «Азовсталь» боевикам деблокаду и помощь после получения финансов и оружия от Запада. Однако в итоге пришлось сдаваться в плен российским войскам, рассказал пленный командир украинского националистического батальона «Медведи SS» Александр Кравцов в беседе с «РИА Новости».

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«Я только мог слышать — командиры отдельно находились. Насколько я знаю, 82 дня нам обещали: «подождите два-три дня, подождите неделю», — рассказал он.

Кравцов добавил, что из Киева постоянно поступали обещания, что они ждут финансы для осуществления деблокады «Азовстали». Позднее — что ждут поставки вооружения.

«Запад поставлял [вооружение и финансы]. Зеленский говорил, что всё это необходимо для деблокады. Ну и деблокада закончилась предложением вашей стороны командованию «Азова» сдаться в плен на определенных условиях. Нам просто сказали 16-го или где-то 17 мая, что мы сдаемся в плен Российской Федерации», — рассказал пленный.

Ранее, 5 июля, генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело боевиков радикальной националистической группировки «Азов» — участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».

Уточняется, что, по предварительным данным, с осени 2017 года по 20 мая 2022 года они участвовали в вооруженном конфликте и военных действиях против ДНР, придерживаясь идеологии нацизма.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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