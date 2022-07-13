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Медорганизации Подмосковья получили свыше 800 единиц техники с начала года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Медицинские организации Московской области с начала 2022 года получили более 800 единиц оборудования. Об этом в среду, 13 июля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора региона Андрея Воробьева.

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Как отметил губернатор, важно, чтобы высококвалифицированная медицинская помощь была доступна везде, в том числе в отдаленных территориях Подмосковья. Воробьев уточнил, что ежегодно в регионе строятся новые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), проводится ремонт. Кроме того, власти привлекают узких специалистов и закупают оборудование.

«Только с начала года поставили 837 единиц современной медицинской техники, из них 18 — тяжелой: рентгеновские и маммографические аппараты, магнитно-резонансные томографы, ангиографы, КТ», — цитирует Воробьева агентство городских новостей «Москва».

Техникой обеспечили 60 больниц Подмосковья. Они находятся, например, в Щелкове, Реутове, Балашихе, Жуковском, Пушкино, Воскресенске, Мытищах и не только, уточняет телеканал «360».

В пресс-службе отметили, что в рамках программы модернизации первичного звена и нацпроекта «Здравоохранение» было закуплено хирургическое, видеоэндоскопическое, лабораторное, реабилитационное и другое оборудование. Всего в 2022 году планируется установить 122 единицы тяжелого медицинского оборудования.

В июне в Минздраве Подмосковья сообщили, что в Дмитровскую больницу поступило новое оборудование для проведения эндоскопических операций. В учреждение поставлено три видеоэндоскопа и два риноларингофиброскопа. Общая стоимость последних составила 4 млн рублей.

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