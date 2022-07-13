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Премьер Албании обсудил с генсеком НАТО создание военно-морской базы

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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Премьер-министр Албании Эди Рама рассказал о создании на территории страны новой военно-морской базы НАТО.

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Об этом он заявил 13 июля по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

«Я благодарен вам за то, что вы нашли возможность обсудить с нами амбициозную идею — добавить еще одну единицу к инфраструктуре нашего альянса, дав в распоряжение НАТО современную военно-морскую базу», — сказал Рама.

За три дня до встречи глава кабмина рассказал журналистам, что речь пойдет о военно-морской базе в Дурресе, втором по величине городе страны.

3 июля стало известно о том, что в финском городе Лаппеэнранта, находящемся в области Южная Карелия, предложили свой аэропорт в качестве возможной базы НАТО. Мэр города Киммо Ярву выразил уверенность в том, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс подарит Южной Карелии надежду, в частности, поможет создать ощущение безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

27 июня помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что Украина планировала разместить базы НАТО в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. По его словам, для этого были выбраны Мариуполь, Бердянск и Купянск.

В феврале 2020 года сообщалось, что власти Украины хотят построить две военные базы по стандартам НАТО. Одну планировали расположить в Мариуполе, вторую — в Северодонецке на Луганщине.

В случае реализации планов одна из баз могла оказаться в 7 км от границы с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и 40 км — от российской. Вторая находилась бы в 25 км и 90 км от ЛНР и РФ соответственно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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