Песков заявил об отсутствии окончательной договоренности с ЕС по транзиту в Калининград

Окончательного решения вопроса по транзиту грузов через Литву в Калининградскую область нет. Об этом в среду, 13 июля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о достигнутых с Евросоюзом договоренностях о возобновлении транзита, официальный представитель Кремля отметил, что на данный момент проблема не снята, в Москве ожидают подвижек.

«Давайте дождемся. Пока чуть-чуть нужно набраться терпения», — заключил Песков.

Ранее в этот день источники с российской стороны рассказали «Известиям», что Евросоюз и РФ договорились о транзите грузов в Калининград. По их словам, Брюссель представил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. При этом, как отмечается в материале, Литва пока не заявляла о готовности снять ограничения.

Также в среду власти Калининградской области сообщали, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из других регионов России через Литву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 июля сообщила, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой по теме транзита в Калининградскую область. Она отметила, что если ситуация не стабилизируется, то российская сторона примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена.

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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